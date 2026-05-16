Ізраіль і ЗША вядуць падрыхтоўку да новых атак на Іран

Ваенныя базы ЗША ў паўднёвай частцы Персідскага заліва будуць выведзеныя са строю ў найбліжэйшы час. Пра гэта папярэдзілі ў штабе іранскіх Узброеных сіл. 

Тэгеран мае намер "пабудаваць новы парадак". Акрамя таго, іранскі бок ізноў фактычна заблакаваў Армузскі праліў. Гэта адказ на працяг блакады Штатамі партоў Ісламскай Рэспублікі. Напружанасць у рэгіёне ўзмацняецца паведамленнямі СМІ. 

Як даведалася газета New York Times, Ізраіль і ЗША вядуць вельмі інтэнсіўную падрыхтоўку да новых атак на Іран. Арміям пастаўлена задача быць гатовымі да ваеннай аперацыі ўжо на гэтым тыдні.

