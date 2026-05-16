Кадравы крызіс у Польшчы: колькасць медсясцёр можа ўпасці ўдвая ніжэй за крытычную норму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польскім бальніцам і паліклінікам пагражае кадравая дзюра: сярэдні ўзрост медсясцёр - 55 гадоў, і ён працягвае расці.
Як пішуць СМІ, праблема датычыцца не толькі стацыянараў, але і ўсёй сістэмы аховы здароўя: ад амбулаторнай дапамогі да доўгатэрміновага догляду. Да таго ж медсясцёр па-ранейшаму занадта мала.
Так, у развітых краінах Еўропы ў сярэднім працуюць 11,2 медсёстры на 1000 жыхароў. У Польшчы ж гэты паказчык - толькі 5,7.
Эксперты папярэджваюць: калі сітуацыя не зменіцца, да 39-га года ў некаторых ваяводствах будзе менш як 4 медсястры на 1000 жыхароў пры патрэбнасці 12,5.