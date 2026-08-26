Канада з 8 верасня ўводзіць мыты ў адказ супраць ЗША
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гандлёвае супрацьстаянне паміж ЗША і Канадай перарастае ў сапраўдную эканамічную вайну. Міністэрства фінансаў Канады аб'явіла аб увядзенні з 8 верасня мыт у памеры 15, 25 і 50 % на амерыканскі імпарт.
Меры закрануць больш як 700 катэгорый тавараў агульным коштам 20 млрд долараў, уключаючы сталь, электроніку, сельгасабсталяванне і бытавую тэхніку.
Кіраўнік канадскага Мінфіна заявіў, што Атава адкажа Вашынгтону па прынцыпе "долар за долар" і "стаўка за стаўку". Гэтае рашэнне стала адказам на ўльтыматум Дональда Трампа, які пасля правалу перамоў увёў 50-працэнтныя тарыфы на канадскія тавары і прыгразіў знішчыць аўтамабільную прамысловасць суседа.