Канфлікт Тайланда і Камбоджы ахапіў практычна ўсю 800-кіламетровую агульную мяжу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чацвёрты дзень працягваюцца баі на мяжы Тайланда і Камбоджы. Маштаб супрацьстаяння працягвае расці і ахоплівае ўсе новыя рэгіёны дзвюх краін. Зараз боесутыкненні маюць месца практычна ўздоўж усёй 800-кіламетровай агульнай мяжы.
Толькі з камбаджыйскага боку, паводе афіцыйных звестак, загінулі 10 мірных жыхароў, 60 атрымалі раненні.
Тайланд працягвае наносіць бомбавыя ўдары па ваенных аб'ектах праціўніка. Камбоджа між тым паведамляе аб знішчэнні ўдарамі варожай авіяцыі школ, бальніц і іншай сваёй грамадзянскай інфраструктуры. Уздоўж усёй мяжы вядзецца артылерыйская дуэль з прымяненнем сістэм залпавага агню.