Хантавірусная паніка - медыкі прымаюць меры для надзейнай ізаляцыі хворых

У свеце імкліва распаўсюджваецца новы смяротны вірус. Прынамсі, менавіта так заходнія СМІ падаюць успышку хантавіруса (у народзе вядомы, як "мышыная ліхаманка") на адным з круізных лайнераў, які рухаўся з Аргенціны.

Круізны лайнер "Хондыус" напярэдадні кінуў якар на рэйдзе іспанскага вострава Тэнэрыфэ. На яго борце знаходзіліся 150 чалавек. Сярод іх былі пяцёра, якія захварэлі. У некаторых сімптомы выявілі падчас абследавання на судне, у францужанкі і амерыканца хвароба дала пра сябе ведаць ужо пасля эвакуацыі, адразу пасля прыбыцця на радзіму. Жыхары Тэнэрыфэ справядліва асцерагаліся, што востраў збіраюцца ператварыць у вялізны эпідэмічны барак; супакойваць іх прыбыў кіраўнік Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ўласнай персонай (больш падрабязна - глядзіце відэа).