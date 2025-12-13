3.72 BYN
Хасэ Антоніа Каст перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Чылі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыхільнік амерыканскага лідара Дональда Трампа і аргенцінскага прэзідэнта Хаўера Мілея, ультраправы палітык Хасэ Антоніа Каст перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Чылі. За яго прагаласавалі больш чым 58 % выбаршчыкаў.
Вядома, што абраны кіраўнік дзяржавы выступае за скарачэнне ўмяшання ў эканоміку, падтрымлівае жорсткія меры па барацьбе са злачыннасцю і нелегальнай міграцыяй. Ён таксама абяцаў знізіць дзяржаўныя выдаткі і паставіць загароды на мяжы з Балівіяй. Палітык з'яўляецца праціўнікам эўтаназіі, абортаў, разводаў і аднаполых шлюбаў. Каст уступіць на пасаду ў сакавіку 2026 года.