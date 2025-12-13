Прыхільнік амерыканскага лідара Дональда Трампа і аргенцінскага прэзідэнта Хаўера Мілея, ультраправы палітык Хасэ Антоніа Каст перамог у другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Чылі. За яго прагаласавалі больш чым 58 % выбаршчыкаў.