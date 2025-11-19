Кіеў не згодны з умовамі мірнага плана Трампа

Як пішуць СМІ, украінскія чыноўнікі катэгарычна яго адхілілі. Яны лічаць, што дакумент адпавядае максімалісцкім патрабаванням Масквы і таму без істотных паправак непрымальны для Украіны. Адна з ананімных крыніц указала, што калі Кіеў прыме план, то гэта будзе раўнасільна адмове краіны ад суверэнітэту.

Зрэшты, у ЗША такой рэакцыі чакалі, а таму для пераканаўчасці паслалі ва ўкраінскую сталіцу групу перагаворшчыкаў з Пентагона. Кіраўнік дэлегацыі Дэн Дрыскал ужо сустрэўся з Зяленскім і перадаў адпаведны план. Сам жа Зяленскі пакуль ніяк не каментаваў тое, што адбываецца, але ў яго адміністрацыі заявілі, што ён разлічвае ў найбліжэйшыя дні абмеркаваць мірны трэк з Трампам.