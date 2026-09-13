Кіраўнік МЗС Беларусі выступіў на форуме БРІКС у Нью-Дэлі
Кіраўнік МЗС Беларусі па даручэнні Прэзідэнта прымае ўдзел у 18-м саміце БРІКС, які праходзіць у Нью-Дэлі. Максім Рыжанкоў падчас мерапрыемстваў правёў шэраг сустрэч з замежнымі калегамі. Акрамя таго, міністр выступіў на сесіі БРІКС+.
Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі:
"БРІКС імкліва становіцца адным з самых аўтарытэтных інстытутаў глабальнай большасці і аб'яднаўчай сілай, якая актыўна фарміруе аблічча ўсяго свету. Зразумела, гэты дынамічны працэс натыкаецца на супраціўленне. Мы назіраем ціск, які расце, з боку дзяржаў, якія працягваюць імкнуцца да сусветнага панавання. Яны пастаянна спрабуюць запалохаць нас санкцыямі, эканамічнымі, гандлёвымі і фінансавымі абмежаваннямі, незаконнымі тарыфамі і іншымі мерамі".
Міністр адзначыў: БРІКС імкліва ператвараецца ў адзін з самых аўтарытэтных інстытутаў планеты. Немагчыма пераацаніць яго ролю ва ўстанаўленні справядлівай і раўнапраўнай сістэмы міжнародных адносін, якая грунтуецца на прынцыпах узаемапавагі і гарантыях суверэнітэту.
Беларусь мае намер і надалей развіваць самае актыўнае супрацоўніцтва з краінамі арганізацыі, паколькі БРІКС займае ўсё больш значнае месца ў міжнароднай сістэме адносін, якая забяспечвае глабальны баланс сіл.