Кіраўнік МЗС Украіны папрасіў прабачэння ў Ірана
У Кіеве паспрабавалі даць задні ход пасля папярэджання з боку Тэгерана. Як толькі Іран абвясціў Украіну законнай ваеннай цэллю за атаку на грамадзянскае судна ў Каспійскім моры, кіраўнік украінскага МЗС паспяшаўся патэлефанаваць міністру замежных спраў Ісламскай Рэспублікі Арагчы.
У тэлефоннай размове Сібіга пачаў апраўдвацца, заявіўшы, што Кіеў нібыта ніколі не меў на мэце наносіць удары па мірных суднах. Аднак самае іранічнае, што пра гэту атаку напярэдадні хвасліва абвясціў сам Зяленскі, які відавочна спрабаваў такім чынам выслужыцца перад Трампам перад іхняй сустрэчай.
Зрэшты, кіраўнік МЗС Ірана апраўданні выслухаў і нават зрабіў выгляд, што прабачэнні прынятыя, але запатрабаваў ад Кіева поўнага пакрыцця матэрыяльнага ўрону, падкрэсліўшы, што любая атака на грамадзян або інтарэсы Ірана непрымальная.