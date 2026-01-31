3.75 BYN
Кіяўляне заблакіравалі Харкаўскую шашу ў знак пратэсту супраць адключэння электраэнергіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Народнае цярпенне ў Кіеве лопнула. З-за працяглых адключэнняў святла жыхары ўкраінскай сталіцы перакрылі Харкаўскую шашу - адну з галоўных магістраляў сталіцы. Паводле даных мясцовых СМІ, на месцы хутка ўтварыўся затор. Вадзіцелі сігналяць, а пешаходы спрачаюцца з тымі, хто спрабуе аб'ехаць затор.
1 лютага мэр Кіева Клічко паведаміў, што без святла застаецца парадку тысячы жылых дамоў, і гэта толькі ў сталіцы. У цэлым жа напярэдадні маштабны збой у энергасістэме Украіны прывёў да абясточвання адразу сямі абласцей краіны.