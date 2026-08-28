Колькасць ахвяр паводкі ў Непале ўзрасла да 547
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Колькасць ахвяр паводкі ў Непале дасягнула 547. Аб гэтым паведамляюць мясцовыя СМІ.
У пошукава-выратавальнай аперацыі пасля разбуральнай паводкі на рацэ Бхотэ-Косі задзейнічаны звыш 13 тыс. непальскіх вайскоўцаў і паліцэйскіх. Целы загінуўшых з-за паводкі пачалі знаходзіць і ў Індыі, а гэта 200 км уніз па цячэнні ракі.
У Міжнародным камітэце Чырвонага Крыжа заявілі, што, паводле іх ацэнак, стыхія магла закрануць каля 93 тыс. чалавек. Непальскія эксперты папярэдзілі аб рызыцы ўспышак інфекцый з-за бруднай вады.