Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Краіны Балтыі падпісалі дамову аб армейскай мабільнасці

Рашэнне аб стварэнні так званага балтыйскага ваеннага шэнгена было прынята напярэдадні ў Эстоніі.

Дамова была падпісана трыма міністрамі абароны краін Прыбалтыкі. Яна прадугледжвае поўнае зняцце абмежаванняў на перамяшчэнне войскаў у межах рэгіёна, прычым уключаючы натаўскія.

Такім чынам перакіданне любых кантынгентаў у межах Прыбалтыкі не патрабуе працяглых узгадненняў і можа ажыццяўляцца амаль імгненна.

Разделы:

У свеце