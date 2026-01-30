Краіны Балтыі падпісалі дамову аб армейскай мабільнасці

Рашэнне аб стварэнні так званага балтыйскага ваеннага шэнгена было прынята напярэдадні ў Эстоніі.

Дамова была падпісана трыма міністрамі абароны краін Прыбалтыкі. Яна прадугледжвае поўнае зняцце абмежаванняў на перамяшчэнне войскаў у межах рэгіёна, прычым уключаючы натаўскія.