3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Краіны Балтыі падпісалі дамову аб армейскай мабільнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рашэнне аб стварэнні так званага балтыйскага ваеннага шэнгена было прынята напярэдадні ў Эстоніі.
Дамова была падпісана трыма міністрамі абароны краін Прыбалтыкі. Яна прадугледжвае поўнае зняцце абмежаванняў на перамяшчэнне войскаў у межах рэгіёна, прычым уключаючы натаўскія.
Такім чынам перакіданне любых кантынгентаў у межах Прыбалтыкі не патрабуе працяглых узгадненняў і можа ажыццяўляцца амаль імгненна.