Крызіс вакол Канстытуцыйнага трыбунала Польшчы: Мінск заклікае да дыялогу і дээскалацыі
Абвастрэнне сітуацыі вакол Канстытуцыйнага трыбунала Польшчы выклікала зацікаўленую рэакцыю Мінска.
Мінулай ноччу ў Варшаве паміж прэзідэнтам і прэм'ерам завязалася сутычка за вышэйшы орган судовай улады. У МЗС Беларусі прытрымліваюцца пазіцыі, што спрэчкі павінны рэгулявацца праз дыялог, а не шляхам паралічу органаў улады. Пры гэтым у Мінску падкрэсліваюць: Беларусь не ўмешваецца ва ўнутраныя справы Польшчы, з разуменнем ставіцца да складанасці моманту, але заклікае да дээскалацыі.
Бо як сусед Беларусь зацікаўлена ў стабільнай, дабрабытнай і прадказальнай Польшчы (гл. відэа).