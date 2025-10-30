Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Курортам Фінляндыі не хапае расійскіх турыстаў

Курорты Фінляндыі аказаліся на мяжы выжывання пасля таго, як краіна закрыла межы для расійскіх турыстаў.

Паводле звестак нямецкага выдання Zeit, даходы галіны абваліліся, турыстычны сектар страчвае больш чым 2 млрд еўра штогод. Асабліва моцна пакутуюць прыгранічныя раёны, дзе госці з Расіі раней складалі львіную долю кліентаў.

Многія мясцовыя жыхары пазбавіліся працы, а гасцініцы і базы адпачынку ўлезлі ў мільённыя даўгі.

Эксперты агенцтва Bloomberg высветлілі: абласны бюджэт рэгіёна Паўднёвая Карэлія страчвае 1 млн еўра штодня. Беспрацоўе ў папулярным фінскім курортным горадзе Іматра дасягнула 15 %. Пры гэтым фінскія чыноўнікі працягваюць абвінавачваць ва ўсім Маскву, хаця не яна адгарадзілася ад суседа жалезнай заслонай.

Разделы:

У свеце