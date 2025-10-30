3.70 BYN
Курортам Фінляндыі не хапае расійскіх турыстаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Курорты Фінляндыі аказаліся на мяжы выжывання пасля таго, як краіна закрыла межы для расійскіх турыстаў.
Паводле звестак нямецкага выдання Zeit, даходы галіны абваліліся, турыстычны сектар страчвае больш чым 2 млрд еўра штогод. Асабліва моцна пакутуюць прыгранічныя раёны, дзе госці з Расіі раней складалі львіную долю кліентаў.
Многія мясцовыя жыхары пазбавіліся працы, а гасцініцы і базы адпачынку ўлезлі ў мільённыя даўгі.
Эксперты агенцтва Bloomberg высветлілі: абласны бюджэт рэгіёна Паўднёвая Карэлія страчвае 1 млн еўра штодня. Беспрацоўе ў папулярным фінскім курортным горадзе Іматра дасягнула 15 %. Пры гэтым фінскія чыноўнікі працягваюць абвінавачваць ва ўсім Маскву, хаця не яна адгарадзілася ад суседа жалезнай заслонай.