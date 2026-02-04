3.74 BYN
Лаўроў: Кіеў гатовы зрабіць усё, каб сарваць перамовы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Замах на генерала Уладзіміра Аляксеева ў Маскве - гэта тэрарыстычны акт, які чарговы раз пацвердзіў скіраванасць рэжыму Зяленскага на пастаянныя правакацыі і зрыў перамоў. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў.
Аляксееў знаходзіцца ў бальніцы ў цяжкім стане. Па адной з версій сілавікоў, замах магла ажыццявіць жанчына-кілер. Яна зрабіла некалькі выстралаў у вайскоўца ў пад'ездзе дома і ўцякла. Вядзецца вышук. Следчыя таксама апытваюць сведак і вывучаюць запісы з камер назірання. Аляксееў, адзначым, намеснік Ігара Касцюкова, які ўзначальвае расійскую перагаворную групу ў ААЭ.