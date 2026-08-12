Латвія забароніць да ўвозу беларускія саладосці і безалкагольныя напоі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прадукты харчавання з Беларусі і Расіі (цукеркі, шакалад, пячэнне, соусы, безалкагольныя напоі і піва) хочуць забараніць да ўвозу ў Латвію.
З такой прапановай выступіла Міністэрства земляробства гэтай краіны. Гэтае ведамства лічыць правільным унесці папраўкі ў закон аб сельскай гаспадарцы і развіцці сяла. Яны прадугледжваюць пашырэнне дзеючай у краіне забароны на імпарт прадукцыі беларускага і расійскага паходжання.