Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Латвія забароніць да ўвозу беларускія саладосці і безалкагольныя напоі

Image

Прадукты харчавання з Беларусі і Расіі (цукеркі, шакалад, пячэнне, соусы, безалкагольныя напоі і піва) хочуць забараніць да ўвозу ў Латвію.

З такой прапановай выступіла Міністэрства земляробства гэтай краіны. Гэтае ведамства лічыць правільным унесці папраўкі ў закон аб сельскай гаспадарцы і развіцці сяла. Яны прадугледжваюць пашырэнне дзеючай у краіне забароны на імпарт прадукцыі беларускага і расійскага паходжання.

Разделы:

У свеце
x

Чытайце таксама