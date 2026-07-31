Латвія заявіла аб закрыцці мяжы з Беларуссю
Латвія закрыла па тэхнічных прычынах мяжу з Беларуссю і заклікала сваіх грамадзян скарыстацца іншымі маршрутамі для вяртання на радзіму, піша ТАСС.
"Па тэхнічных прычынах мяжа паміж Латвіяй і Беларуссю закрыта. Просім тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, скарыстацца іншымі маршрутамі", - напісаў кіраўнік МУС балтыйскай рэспублікі Яніс Дамбрава ў X.
ДПК Беларусі не пацвердзіў інфармацыю аб закрыцці Латвіяй мяжы.
Раней Дамбрава заклікаў грамадзян Латвіі ўстрымацца ад паездак у суседнюю Беларусь. Прычынай гэтага ён назваў нібы разгорнутую Мінскам гібрыдную вайну, падчас якой з беларускай тэрыторыі ў Латвію рэгулярна спрабуюць трапіць нелегальныя мігранты з краін Азіі і Афрыкі. У такіх умовах, па словах міністра, "бяспечнае перамяшчэнне паміж краінамі можа быць абцяжарана".