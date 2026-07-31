Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

Латвія заявіла аб закрыцці мяжы з Беларуссю

Image

Латвія закрыла па тэхнічных прычынах мяжу з Беларуссю і заклікала сваіх грамадзян скарыстацца іншымі маршрутамі для вяртання на радзіму, піша ТАСС.

"Па тэхнічных прычынах мяжа паміж Латвіяй і Беларуссю закрыта. Просім тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, скарыстацца іншымі маршрутамі", - напісаў кіраўнік МУС балтыйскай рэспублікі Яніс Дамбрава ў X.

ДПК Беларусі не пацвердзіў  інфармацыю аб закрыцці Латвіяй мяжы.

Раней Дамбрава заклікаў грамадзян Латвіі ўстрымацца ад паездак у суседнюю Беларусь. Прычынай гэтага ён назваў нібы разгорнутую Мінскам гібрыдную вайну, падчас якой з беларускай тэрыторыі ў Латвію рэгулярна спрабуюць трапіць нелегальныя мігранты з краін Азіі і Афрыкі. У такіх умовах, па словах міністра, "бяспечнае перамяшчэнне паміж краінамі можа быць абцяжарана".

Разделы:

У свецеЕўропа
x

Чытайце таксама