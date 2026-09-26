Літва працягвае актыўна рыхтавацца да вайны
Мабілізацыйныя вучэнні "Купал Віціса" стартавалі ў Літве. Прадоўжацца яны тыдзень. Грамадзян краіны папярэджваюць, што іх спакой будуць рэгулярна парушаць сірэны і праезды аўтакалон надзвычайных службаў. Грамадзян стануць бамбаваць СМС-паведамленнямі пра розныя пагрозы - да гэтага таксама прапануюць ставіцца па-філасофску.
Цяперашнія вучэнні з'яўляюцца часткай эвакуацыйнай стратэгіі ўладаў - яны аб'явілі, што ў выпадку ўзброенага канфлікту плануюць вывезці з краіны практычна ўсё насельніцтва. Акрамя вучэнняў грамадзянскай абароны, у Прыбалтыцы не спыняюцца і традыцыйныя ваенныя манеўры.
Так, да пачатку кастрычніка 4,2 тыс. вайскоўцаў на палігонах праходзяць трэнінгі ў рамках вучэнняў "Гром Перкунаса". У цэлым, літоўцы, здаецца, рыхтуюцца да любых варыянтаў развіцця ваеннай кампаніі - мяркуюць, напрыклад, што спачатку давядзецца крыху паваяваць, а потым усім хутка выехаць з краіны.