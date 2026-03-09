3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Ліван пад ударамі - Ізраіль атакуе з паветра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Колькасць ахвяраў з пачатку ізраільскіх удараў па розных раёнах Лівана ўзрасла да 486 чалавек, 1 313 грамадзян атрымалі раненні, гаворыцца ў справаздачы міністэрства аховы здароўя Лівана.
Нагадаем, 2 сакавіка ЦАХАЛ заявіў пра пачатак наступальнай аперацыі супраць "Хезбалы" ў Ліване, учора Ізраіль перайшоў да абмежаваных наземных дзеянняў супраць групоўкі на поўдні краіны. Апошняя інфармацыя з Бейрута - у карэспандэнта RT Arabic Амара Аль-Солха (відэа).