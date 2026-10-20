Лукашэнка падзякаваў губернатару Бранскай вобласці за дапамогу пацярпелым ад БПЛА беларусам

Фота president.gov.by

На сустрэчы з губернатарам Бранскай вобласці Расіі Ягорам Кавальчуком Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падзякаваў яму за дапамогу беларускім грамадзянам, якія пацярпелі ад удараў БПЛА, піша БЕЛТА.

"Хачу вам падзякаваць за дапамогу, што вы аказалі нашым людзям, якія пацярпелі ад удараў украінскіх беспілотнікаў. Вы дапамаглі тады нам. Вы ведаеце, што мы ў даўгу не застанёмся. Мы абавязаны дапамагчы і будзем дапамагаць вам ва ўсім, у чым толькі неабходна", - сказаў кіраўнік дзяржавы.