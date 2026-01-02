3.71 BYN
Мадура аб'явіў надзвычайнае становішча ў сувязі з атакай на Венесуэлу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура падпісаў указ аб увядзенні надзвычайнага становішча ў сувязі з атакай на Венесуэлу. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на венесуэльскае Міністэрства замежных спраў.
Таксама паведамляецца, што прэзідэнт Калумбіі Густава Петра заклікаў тэрмінова правесці нараду ААН і Арганізацыі амерыканскіх дзяржаў (ААД) у сувязі з бамбардзіроўкай сталіцы Венесуэлы: "Аб'яўляецца трывога для ўсяго свету: на Венесуэлу ўчынены напад. ААД і ААН павінны неадкладна сабрацца".