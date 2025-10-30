3.70 BYN
Мадура звярнуўся да Расіі, Кітая і Ірана па ваенную дапамогу
Злучаныя Штаты Амерыкі сфарміравалі на подступах да Венесуэлы жалезны кулак - вялікую групоўку караблёў і самалётаў. Размова ідзе пра тое, што амерыканцы могуць нанесці ўдар у Карыбскім рэгіёне ў найбліжэйшы час.
На гэтым фоне прэзідэнт Венесуэлы Нікалас Мадура звярнуўся да Расіі, Кітая і Ірана па ваенную дапамогу. Пра гэта паведаміла амерыканская газета Washington Post са спасылкай на ўнутраныя дакументы ўладаў ЗША. У Масквы Мадура, напрыклад, нібы запрасіў пастаўкі ракет, радараў і мадэрнізаваных самалётаў. Як заявілі ў МЗС Расіі, Масква выказала гатоўнасць рэагаваць на звароты Венесуэлы з улікам патэнцыйных пагроз.
Тым часам урад ЗША настойвае на тым, што яго місія накіравана на "спыненне наркагандлю і злачынных сетак, звязаных з рэжымам Мадура", але адмаўляе якія-небудзь планы ўварвання або непазбежнага нападу.
Фота РІА Навіны