Маштабныя акцыі ў падтрымку Ірана прайшлі ў найбуйнейшых гарадах Азіі

Акцыі ў падтрымку Ірана ахапілі самыя розныя куткі планеты. Пратэстуючыя ў Ванкуверы запатрабавалі ад Вашынгтона і Тэль-Авіва неадкладна спыніць атакі на суверэнную краіну і вярнуцца да прытрымання міжнароднага права.

Вайна ў Персідскім заліве вельмі непапулярная ў Паўночнай Амерыцы: у ЗША, па сацапытаннях, яе праціўнікамі з'яўляюцца 80 % грамадзян, у Канадзе - 90.

А ў азіяцкіх краінах падтрымка Ірана з'яўляецца практычна ўсеагульнай. Напярэдадні маштабныя акцыі ў падтрымку Ірана прайшлі ў Стамбуле, Багдадзе, а таксама ў дзясятках гарадоў Пакістана.

