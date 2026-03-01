3.75 BYN
Маштабныя акцыі ў падтрымку Ірана прайшлі ў найбуйнейшых гарадах Азіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Акцыі ў падтрымку Ірана ахапілі самыя розныя куткі планеты. Пратэстуючыя ў Ванкуверы запатрабавалі ад Вашынгтона і Тэль-Авіва неадкладна спыніць атакі на суверэнную краіну і вярнуцца да прытрымання міжнароднага права.
Вайна ў Персідскім заліве вельмі непапулярная ў Паўночнай Амерыцы: у ЗША, па сацапытаннях, яе праціўнікамі з'яўляюцца 80 % грамадзян, у Канадзе - 90.
А ў азіяцкіх краінах падтрымка Ірана з'яўляецца практычна ўсеагульнай. Напярэдадні маштабныя акцыі ў падтрымку Ірана прайшлі ў Стамбуле, Багдадзе, а таксама ў дзясятках гарадоў Пакістана.