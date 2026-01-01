3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Масква падключыць Вашынгтон да расследавання БПЛА-атак Украіны на рэзідэнцыю прэзідэнта РФ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расія перадасць ЗША доказы БПЛА-атак Украіны рэзідэнцыі прэзідэнта Пуціна.
Спецыяльная экспертыза аднаго са збітых дронаў даказала, што канчатковай мэтай атакі ўкраінскіх беспілотнікаў 29 снежня быў менавіта гэты стратэгічны аб'ект у Наўгародскай вобласці.
Прадстаўнікам расійскіх спецслужб атрымалася дастаць з блока навігацыйнай сістэмы аднаго з украінскіх лятальных апаратаў загружаны файл з палётным заданнем. Раней начальнік зенітных ракетных войскаў ПКС Расіі заявіў, што тэрарыстычная атака кіеўскага рэжыму была мэтанакіраванай, дбайна спланаванай і насіла эшаланіраваны характар.