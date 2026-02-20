3.73 BYN
Міністр абароны Вялікабрытаніі хоча адправіць войскі ва Украіну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік Мінабароны Вялікабрытаніі Джон Хілі заявіў, што спадзяецца стаць першым міністрам абароны, які накіруе войскі ва Украіну. Пра гэта паведамляе брытанскае выданне Telegraph.
Чамусьці, на думку англійскага палітыка, гэта дапаможа імгненнаму завяршэнню канфлікту. Былы брытанскі прэм'ер Борыс Джонсан раней таксама выказваўся за адпраўку салдат у зону ўкраінскага канфлікту.
МЗС Расіі лічыць любое патэнцыяльнае размяшчэнне замежных войскаў на тэрыторыі Украіны непрымальным.