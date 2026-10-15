Мінск прымае II Міжнародны кітайска-беларускі форум па развіцці фізічнай культуры і спорту
Ад штучнага інтэлекту да масавых відаў спорту. Мінск гэтымі днямі прымае II Міжнародны кітайска-беларускі форум па развіцці фізічнай культуры і спорту.
Сярод удзельнікаў 10 краін: Расія, Узбекістан, Азербайджан, Саудаўская Аравія, Турцыя і іншыя (усяго каля 500 удзельнікаў). БДУФК - пляцоўка для абмеркавання перспектыўных праектаў і ініцыятыў фізвыхавання, развіцця даступнага спорту і інклюзіі ў аздараўленчай індустрыі, падрыхтоўкі спецыялістаў для ўзаемавыгаднай кааперацыі. Знакавая падзея форуму - святкаванне 10-годдзя Інстытута Канфуцыя на базе БДУФК (гл. відэа).