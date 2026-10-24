Моладзь Бруселя пратэстуе з-за хранічнага недафінансавання адукацыі і недахопу выкладчыкаў
Паліцыя Бруселя прымяняе газ і пайшла на жорсткі разгон маштабнага студэнцкага пратэсту. Відавочцы адзначаюць, што сілавікі дзейнічаюць агрэсіўна супраць маладых людзей, якія сабраліся ў цэнтры горада.
Бельгійская моладзь выйшла на вуліцы з-за хранічнага недафінансавання адукацыі і недахопу выкладчыкаў, узяўшы прыклад з французскіх аднагодкаў. Аднак замест дыялогу ўлады адказалі жорсткім націскам. Дэманстранты заяўляюць пра празмернае і неабгрунтаванае прымяненне спецсродкаў супраць навучэнцаў, чые мірныя калоны блакуюць атрады спецназу.
Паводле звестак мясцовых праваабарончых арганізацый, падчас кастрычніцкіх разгонаў пацярпелі дзясяткі непаўналетніх, зафіксаваны шпіталізацыі з пераломамі і траўмамі галавы ад удараў дубінкамі, а агульная колькасць затрыманых толькі за апошнія тыдні ў Бруселі і Льежы ўжо перавысіла 300 чалавек.