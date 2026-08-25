Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

МЗС Літвы прапанаваў ураду ўвесці "праверку на дабранадзейнасць" для грамадзян Беларусі і Расіі

Аўтар:

Вільнюс пераходзіць да палітычнага шантажу. МЗС Літвы прапанаваў ураду ўвесці абавязковую "праверку на дабранадзейнасць" для грамадзян Беларусі і Расіі.

Цяпер для ўезду ў краіну артыстам, навукоўцам і спартсменам прыйдзецца пісьмова асудзіць дзеянні Масквы. Саму дэкларацыю плануецца публікаваць у адкрытым доступе, а адмова ад подпісу пацягне аўтаматычную забарону на ўезд. Наяўная спроба ўсталяваць жорсткую палітычную цэнзуру, якая груба парушае міжнароднае права.

Ініцыятыва цалкам упісваецца ў палітыку краін Балтыі па абмежаванні свабоды перамяшчэння, штучным разрыве чалавечых сувязяў і папранні прынцыпаў добрасуседства.

Разделы:

У свеце
x

Чытайце таксама