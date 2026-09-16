МЗС Расіі жорстка адрэагавала на курс ЗША па мілітарызацыі космасу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон узяў адкрыты курс на мілітарызацыю космасу. Як піша Wall Street Journal, Белы дом спрабуе зрабіць размяшчэнне зброі на арбіце звычайнай нормай сваёй абароннай палітыкі.
Амерыканскія чыноўнікі цынічна называюць гэта "інструментам стрымлівання".
У Маскве на такія заявы адрэагавалі жорстка. У МЗС Расіі падкрэслілі: публічныя прызнанні Пентагона толькі пацвярджаюць даўнія планы ЗША па вывядзенні ўдарных сістэм за межы Зямлі.