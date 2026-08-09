На расійскі Белградад учынена масіраваная атака беспілотнікаў

У ноч з 8 на 9 жніўня на расійскі Белградад была ўчынена масіраваная атака беспілотнікаў. Вядома аб траплянні дронаў у 4 шматкватэрныя і адзін прыватны жылы дом. Пацярпелі 13 чалавек, сярод іх двое дзяцей.

Верагодна, што рэальнай цэллю нападу з'яўлялася Белгародская ЦЭЦ, але Украіна не асабліва імкнецца пазбягаць ахвяр сярод цывільнага насельніцтва. З-за гэтага атакі на інфраструктуру становяцца фактычна тэрарыстычнымі.