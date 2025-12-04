3.76 BYN
Наўседа і Ругіненэ імкліва страчваюць папулярнасць
За лістапад папулярнасць вядучых палітыкаў Літвы не проста рэзка знізілася, яна літаральна ўпала: рэйтынгавыя страты прэзідэнта Наўседы склалі 8 %, прэм'ер-міністра Ругіненэ - 5 %. Для Наўседы гэта амаль катастрофа: яго роля ў дзяржаве хутчэй цырыманіяльная, ён мала на што можа паўплываць, але рэгулярна выступае з пазіцый маральнага аўтарытэту. Такое рэзкае падзенне папулярнасці толькі за адзін месяц абазначае, што менавіта ў праве ацэньваць галоўныя палітычныя падзеі грамадзяне яму адмаўляюць.
І па прэзідэнце, і па прэм'еры ўдарыў пагранічны крызіс: палітычны клас дэманструе ў вырашэнні гэтай праблемы поўнае бяссілле. Паколькі і пасля апытання канфлікт вакол мяжы так і не быў урэгуляваны, а толькі пагаршаецца, ёсць усе падставы меркаваць, што падзенне рэйтынгаў працягваецца.
Аб неабходнасці адстаўкі прэм'ера гавораць у парламенце, а пра непазбежны хуткі сыход Наўседы загаварылі ў прэсе.