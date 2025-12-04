Наўседа і Ругіненэ імкліва страчваюць папулярнасць

За лістапад папулярнасць вядучых палітыкаў Літвы не проста рэзка знізілася, яна літаральна ўпала: рэйтынгавыя страты прэзідэнта Наўседы склалі 8 %, прэм'ер-міністра Ругіненэ - 5 %. Для Наўседы гэта амаль катастрофа: яго роля ў дзяржаве хутчэй цырыманіяльная, ён мала на што можа паўплываць, але рэгулярна выступае з пазіцый маральнага аўтарытэту. Такое рэзкае падзенне папулярнасці толькі за адзін месяц абазначае, што менавіта ў праве ацэньваць галоўныя палітычныя падзеі грамадзяне яму адмаўляюць.