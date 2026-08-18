Намеснік міністра абароны Польшчы заявіў пра падрыхтоўку да магчымай вайны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча рыхтуецца да магчымай вайны, але разлічвае, што яна ўсё ж не пачнецца. Пра гэта заявіў намеснік міністра абароны краіны.
Па словах Томчыка, Варшава нарошчвае абаронны патэнцыял, каб армія была здольная праводзіць аперацыі ў вельмі неспрыяльных умовах. У прыватнасці, у Мінабароны рыхтуюцца да магчымых атак на аб'екты энергетыкі. Сярод навацый Томчык назваў сістэму падаўлення беспілотнікаў SAN.