Намеснік міністра абароны Польшчы заявіў пра падрыхтоўку да магчымай вайны

Польшча рыхтуецца да магчымай вайны, але разлічвае, што яна ўсё ж не пачнецца. Пра гэта заявіў намеснік міністра абароны краіны.

Па словах Томчыка, Варшава нарошчвае абаронны патэнцыял, каб армія была здольная праводзіць аперацыі ў вельмі неспрыяльных умовах. У прыватнасці, у Мінабароны рыхтуюцца да магчымых атак на аб'екты энергетыкі. Сярод навацый Томчык назваў сістэму падаўлення беспілотнікаў SAN.