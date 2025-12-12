3.72 BYN
НАТА зацягвае канфлікт і абяцае 4 млрд долараў на боепрыпасы для Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напруга паміж ЗША і Еўропай прыкметна нарастае. Пакуль Вашынгтон працягвае аказваць націск на Кіеў з тым, каб там усё ж такі прынялі план мірнага пагаднення, НАТА гэты канфлікт зацягвае. Саюзнікі і партнёры па альянсе паабяцалі выдзеліць Кіеву больш як 4 млрд долараў на ваенную тэхніку і боепрыпасы ў рамках праграмы прыярытэтных патрабаванняў для Украіны.
Кіраўнік МЗС Эстоніі сцвярджае, што гэта ініцыятыва нібы дазваляе "аказваць жыццёва важную дапамогу Украіне". Нагадаем, раней Італія адмовілася далучацца да гэтай праграмы закупак амерыканскай зброі. Рым лічыць гэты крок заўчасным у святле мірных перамоў, якія працягваюцца.