Небяспечная памылка знойдзена ў самалётах Airbus
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Bild паведамляе, што ў 6 тысячах самалётаў Airbus былі выяўлены праблемы з праграмным забеспячэннем. Як высветлілася, інтэнсіўнае сонечнае выпраменьванне можа скажаць даныя, крытычна важныя для кіравання палётам.
Па гэтай прычыне кампанія Airbus мае намер тэрмінова адклікаць тысячы самалётаў для выпраўлення небяспечнай недапрацоўкі. Пры гэтым больш чым у тысячы паветраных суднаў, магчыма, прыйдзецца замяніць абсталяванне.
Хаос не прымусіў сябе чакаць: сотні рэйсаў па ўсім свеце былі адменены, з'явіліся затрымкі і перабраніраванні. Напрыклад, Air France прыйшлося адмяніць 35 рэйсаў, японскай кампаніі ANA - 65.