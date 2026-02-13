Новая Зеландыя рыхтуецца да чарговага ўдару стыхіі

Новая Зеландыя чакае чарговы ўдар стыхіі. З-за ліўняў, якія прайшлі напярэдадні на поўначы краіны, загінуў адзін чалавек. Вада разбурыла дамы і дарогі, пашкоджана энергасетка. На гэты момант без святла застаюцца каля 4 тысяч чалавек.



А паляпшэння ўмоў надвор'я не прадбачыцца. У прагнозах сіноптыкаў - праліўныя дажджы, моцны вецер хуткасцю да 120 км/ч і шматметровыя хвалі. Неспрыяльныя ўмовы закрануць сталіцу і шэраг іншых рэгіёнаў Новай Зеландыі.