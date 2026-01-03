3.71 BYN
Новы год без надзеі: чаму 2026 год стане для ЕС праверкай на трываласць
Аўтар:Яўген Белавусаў
Новы год у Еўропе пачаўся з прызнанняў, ад якіх у радавых грамадзян аптымізму стала яшчэ менш. Лідары замест святочных абяцанняў гавораць пра крызісы і даўгі, якія будуць толькі расці.
Нядзіўна, што Брусель усё часцей параўноўваюць з машынай, якая душыць рост і разумны сэнс, а будучыню Саюза - з антыўтопіяй. Чаму 2026 год для еўрапейцаў абяцае стаць чарговым выпрабаваннем – (глядзіце відэа).