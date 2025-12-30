Новы год крочыць па планеце: 2026 год прыйшоў у Аўстралію, Новую Зеландыю і на ўсход Расіі

У 16:00 па Мінску новы, 2026 год сустрэлі жыхары Зялёнага кантынента. Паглядзець на святочны салют над знакамітай Сіднейскай гаванню сабраліся сотні тысяч чалавек.

Праўда, сёлета мерапрыемства афарбавана смуткам у памяць аб загінуўшых у выніку нядаўняга тэракта на Хануку.

Адной з краін, якія першымі сустракаюць Новы год, з'яўляецца Новая Зеландыя. Феерверк прагрымеў у Оклендзе, азараючы неба над знакамітай гарадской вежай Скай Таўэр.

Настаў Новы год і ў самых усходніх рэгіёнах Расіі - у Камчацкім краі і Чукоцкай аўтаномнай акрузе. У 18:00 па Мінску 2026 год сустрэнуць у КНДР, Рэспубліцы Карэя і Японіі.