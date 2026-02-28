Новыя ўдары - Іран атакаваў шэраг аб'ектаў ААЭ

Над Арабскімі Эміратамі працуе СПА. У Абу-Дабі і Дубаі прагрымела не менш чым 5 выбухаў.

У сталіцы Эміратаў адна са збітых ракет упала на элітныя вілы. Атакаваны таксама марскі порт і міжнародная авіягавань. У Дубаі гарыць прамысловая зона. У Шарджы абломкі збітага "Шахеда" ўпалі на дах гандлёвага цэнтра.