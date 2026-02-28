3.75 BYN
Новыя ўдары - Іран атакаваў шэраг аб'ектаў ААЭ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Над Арабскімі Эміратамі працуе СПА. У Абу-Дабі і Дубаі прагрымела не менш чым 5 выбухаў.
У сталіцы Эміратаў адна са збітых ракет упала на элітныя вілы. Атакаваны таксама марскі порт і міжнародная авіягавань. У Дубаі гарыць прамысловая зона. У Шарджы абломкі збітага "Шахеда" ўпалі на дах гандлёвага цэнтра.
Як паведамляе Мінабароны Арабскіх Эміратаў, сродкі СПА з пачатку амерыкана- ізраільскай эскалацыі перахапілі 167 ракет і 541 іранскі беспілотнік. З афіцыйных крыніц вядома: сама меней 3 чалавекі загінулі, 58 паранены.