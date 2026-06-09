Анлайн-вяшчанне
Пошук
3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
3.86
BYN
by
Навіны
ТБ-каналы
Радыё
Анлайн-вяшчанне
Глядзець анлайн
Праграма ТБ
Палітыка
Эканоміка
Прэзідэнт
Грамадства
У свеце
Рэгіёны
Культура
Здарэнні
Здароўе
Спорт
Тэхналогіі
Кругагляд
Еўропа
ЗША
Расія
Украіна
Бліжні Ўсход
Галоўная старонка
/
Навіны
/
У свеце
Новыя ўдары ў Персідскім заліве: ЗША і Іран атакавалі базы адзін аднаго
11.06.2026
07:57
Аўтар:
Рэдакцыя news.by
Капіраваць URL
Стужка навін
Усе
XXV Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі працягвае здзіўляць
11.06.2026
10:03
Іран, ЗША і Ізраіль - на мяжы поўнамаштабнай вайны
10.06.2026
23:08
Развіццё малочнай галіны абмеркавалі ў Лідзе
10.06.2026
23:05
Беларуская тэхніка ў справе: Мінская вобласць першай у краіне ўзяла мільён тон сенажу
10.06.2026
21:14
У Маладзечне праходзіць форум духавой музыкі "Майскі вальс"
10.06.2026
20:20
Падрыхтоўку да першага Форуму рэгіёнаў Беларусі і Кітая абмеркавалі ў анлайн-фармаце
10.06.2026
19:57
Кіраўнікі МЗС краін АДКБ прынялі заяву ў сувязі з 85-й гадавінай пачатку Вялікай Айчыннай вайны
10.06.2026
17:19
У Белым доме зноў адкрыта пагражаюць Ірану
10.06.2026
16:35
У Польшчы запатрабавалі ад Кіева адмяніць рашэнне аб гераізацыі УПА
10.06.2026
16:21
10 чэрвеня ва ўсім свеце адзначаюць Дзень марожанага
10.06.2026
09:30
Літва рве прыгранічныя сувязі з Беларуссю
10.06.2026
08:47
Польшча патрабуе ўдзелу ў перамовах па Украіне
10.06.2026
07:42
КДК даў справаздачу, як эканоміць мільёны і абараняе кашалькі беларусаў
09.06.2026
22:24
У Беларусі адмянілі утылізацыйны збор пры ўвозе з-за мяжы грузавых аўтамабіляў
09.06.2026
21:54
Пакланіцца святыням і подзвігу герояў ВАВ - патрыятычны велапрабег пройдзе па знакавых месцах
09.06.2026
20:48
200 школьнікаў возьмуць удзел у акцыі "Цягнік Памяці"
09.06.2026
19:42
Маладзечна запрашае на XXV Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі
09.06.2026
17:04
У Беларусі стартавала рэгістрацыя для праходжання ЦТ у рэзервовыя дні
09.06.2026
16:42
Францыя і Германія прасоўваюць новую мадэль пашырэння ЕС
09.06.2026
16:15
Лукашэнка: Суддзі павінны валодаць пэўным вопытам і судзіць па справядлівасці
09.06.2026
15:26
Разделы:
У свеце