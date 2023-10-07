Абвастрэнне на Блізкім Усходзе: 5 тыс. ракет выпушчана з сектара Газа па Ізраілі

Рэзкае абвастрэнне на Блізкім Усходзе. Ізраіль аб'явіў аб пачатку контртэрарыстычнай аперацыі ў сектары Газа пасля абстрэлу з палесцінскага боку. Раніцай па тэрыторыі Ізраіля, у тым ліку па Тэль-Авіву былі выпушчаны, як сцвярджае ХАМАС, 5 тысяч ракет. Загінулі сама меней пяць чалавек, больш за сто параненыя. Аб'яўлены масавы збор рэзервістаў, уведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі ў цэнтральнай частцы краіны. Закрыты міжнародны аэрапорт Бэн-Гурыёна. Ёсць прамыя пападанні ракет у Тэль-Авіве і Ашкелоне.

Паводле звестак ізраільскіх СМІ, у прыгранічных раёнах ідуць перастрэлкі, палесцінцы захопліваюць ваенную тэхніку.

У найбліжэйшыя гадзіны прэм'ер Ізраіля Нетаньяху правядзе аператыўную нараду.