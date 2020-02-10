Аб’яўленыя ўсе пераможцы "Оскара-2020"

Паўгадзіны таму ў Лос-Анджэлесе завяршылася 92-я цырымонія ўручэння прэстыжнай кінапрэміі "Оскар". Яна зноў прайшла без вядучага. Безумоўным трыумфатарам стала паўднёвакарэйская карціна "Паразіты". Стужка ўзяла асноўныя ўзнагароды як фільм года і лепшы фільм на замежнай мове. Яго стваральнік Пон Чжун Хо атрымаў "Оскар" за рэжысуру і лепшы арыгінальны сцэнарый. Лепшым акцёрам названы Хаакін Фенікс за ролю Джокера ў аднайменным фільме, лепшай актрысай - Рэнэ Зелвегер, якая сыграла ў стужцы "Джудзі". Другараднымі ролямі адзначыліся Брэд Піт за карціну Квенціна Таранціна "Аднойчы ў Галівудзе" і Лора Дэрн за працу над роляй у драме "Шлюбная гісторыя".



