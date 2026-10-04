Жорсткія разгоны ў іспанскай Валенсіі: тысячы людзей па ўсёй краіне выступаюць супраць росту цэн на арэнду, недахопу танных кватэр і высяленняў. Паліцыя адказвае дубінкамі, слёзатачывым газам і гумовымі кулямі.

У Іспаніі могуць прайсці датэрміновыя выбары

Мітынгі прайшлі ў 50 гарадах Іспаніі, уключаючы Барселону і Мадрыд. Заклік да акцый пратэсту распаўсюдзіўся пасля таго, як меры, прынятыя ўрадам у адказ на жыллёвы крызіс, былі адхілены парламентам і прызнаны несапраўднымі. Пасля такога правалу прэм'ер-міністр Педра Санчэс разглядае магчымасць правесці датэрміновыя ўсеагульныя выбары 29 лістапада.

Антываенныя мітынгі ў Германіі

Жыхары Германіі выйшлі на вуліцы супраць палітыкі мілітарызму. У Берліне і Дрэздэне прайшлі антываенныя дэманстрацыі з заклікамі да міру і дыпламатыі. У сталічным мітынгу ўзялі ўдзел і палесцінскія актывісты. У яго ўмяшаліся праваахоўнікі з разгонам натоўпу і жорсткімі затрыманнямі. Удзельнікі патрабавалі спыніць напампоўваць ВПК, спыніць экспарт зброі ў зоны канфліктаў, зачыніць базы ЗША ў краіне, а таксама адмяніць санкцыі і адмовіцца ад планаў па вяртанні абавязковага прызыву ў армію.

Жыхары Парыжа супраць падтрымкі Украіны

Французы незадаволены падтрымкай Кіева. У Парыжы сотні людзей выйшлі на мітынг супраць дзеянняў урада. Ініцыятарам стала партыя "Патрыёты" палітыка Фларыяна Філіпо. Ён раскрытыкаваў улады за скарачэнне сацыяльных гарантый і павышэнне цэн на паліва, сцвярджаючы, што грошы не павінны траціцца на Украіну, а заставацца ўнутры краіны.