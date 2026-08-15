Падчас манеўраў "Балтыйскі давер" украінец адкрыў агонь па калегах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Надзвычайнае здарэнне на вучэннях НАТА ў Латвіі - падчас манеўраў "Балтыйскі давер" украінскі вайсковец адкрыў агонь па калегах.
У выніку страляніны загінулі трое салдат альянсу, пасля чаго ўкраінец застрэліўся сам. Афіцыйнае кіраўніцтва вучэнняў і латвійскае Міністэрства абароны экстранна прыпынілі трэніроўкі для правядзення закрытага расследавання.
На месца здарэння прыбылі ваенная паліцыя і прадстаўнікі спецслужбаў. Эксперты высвятляюць матывы, якімі кіраваўся ўкраінец, а таксама акалічнасці, што прывялі да трагедыі ў лагеры саюзнікаў.