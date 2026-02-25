3.75 BYN
Пакістан заявіў пра поўнамаштабную вайну з Афганістанам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ваенны канфлікт успыхнуў у Цэнтральнай Азіі. Міністр абароны Пакістана заявіў, што паміж яго краінай і Афганістанам пачалася поўнамаштабная вайна.
Апошнія некалькі гадзін пакістанскія ВПС ажыццявілі бамбардзіроўкі мэт у Кабуле, а таксама ў правінцыях Кандагар і Пакція. Разлютаваныя сутыкненні на мяжы дзвюх краін пачаліся напярэдадні з узаемнага абстрэлу памежных застаў.
Як паведамляецца, абодва бакі панеслі сур'ёзныя страты ў жывой сіле і тэхніцы. Паведамляецца таксама пра ахвяры сярод мірных жыхароў. Абмен артылерыйскім агнём вядзецца па ўсёй лініі агульнай мяжы. Як пакістанскія, так і афганскія войскі перайшлі на сумежную тэрыторыю, дзе і вядуць баявыя дзеянні.