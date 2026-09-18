Паліўны шторм у ЕС: экстранныя меры не ратуюць

На паліўным рынку Еўрасаюза абсалютны шторм.

У Германіі цана на ўсе віды паліва і дызель вырасла да небывалых 2 еўра 45 цэнтаў. У Італіі ўлады лічаць сітуацыю настолькі небяспечнай, што абвясцілі аб прыняцці экстранных мер. Прэм’ер Мелоні ўвяла мараторый на спагнанне транспартнага падатку. У Францыі ўсё вастрэй дае пра сябе ведаць дэфіцыт паліва. Макрон склікае экстранную нараду.

Аднак выйсця з крызісу пакуль не відаць: біржавая цана за барэль нафты пераваліла за 100 долараў. Пры гэтым для рэальных, а не папяровых, паставак цана набліжаецца да 120 долараў.