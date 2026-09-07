Апазіцыйная партыя "Альтэрнатыва для Германіі" атрымлівае гістарычную перамогу на зямельных выбарах у Саксоніі-Анхальт.

Паводле дадзеных выбарчай камісіі, АдГ набрала 43,8 % галасоў, заваяваўшы 39 з 83 мандатаў у рэгіянальным парламенце. Гэты вынік фактычна знішчае пазіцыі кіруючай кааліцыі.

Хрысціянска-дэмакратычны саюз канцлера Мерца пацярпеў паразу, заняўшы толькі 2-е месца з 17 %. Другім трыумфатарам гонкі стаў "Саюз Сары Вагенкнехт", які набраў 5,3 %. Партыя атрымала так званую "залатую акцыю" - менавіта ад яе пяці дэпутатаў цяпер залежыць фарміраванне ўрада. У адрозненне ад сістэмных партый, каманда Вагенкнехт ўжо заявіла пра гатоўнасць да перамоваў з АдГ.

Высокі ўзровень падтрымкі правых абумоўлены іх жорсткай перадвыбарнай праграмай, накіраванай супраць курсу Берліна. Лідар мясцовай ячэйкі "Альтэрнатывы" Ульрых Зігмунд ішоў на выбары з патрабаваннямі неадкладнай адмены антырасійскіх санкцый, спынення паставак зброі Кіеву, пазбаўлення ўкраінцаў статусу бежанцаў і вяртання ў школы вывучэння рускай мовы.