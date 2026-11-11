Пасля трохбаковых перамоў у Абу-Дабі спецпасланнікі ЗША сустрэнуцца з Пуціным і Зяленскім

Другі дзень трохбаковых перамоў паміж Расіяй, ЗША і Украінай завяршыўся ў Абу-Дабі. Сустрэча прадоўжылася толькі дзве гадзіны, але яна аказалася дастаткова выніковай. Такую ацэнку далі ўдзельнікі перамоў.

На парадку дня былі тэрытарыяльныя пытанні, гарантыі бяспекі і гуманітарныя аспекты ўрэгулявання канфлікту, у тым ліку бакі дамовіліся наконт абмену палоннымі па формуле "тысяча на тысячу". Працэдура будзе ажыццёўлена ў найбліжэйшыя два-тры тыдні. За сталом перамоў прадстаўнікі Еўропы адсутнічалі, хаця адной з галоўных тэм сталі менавіта пытанні новай архітэктуры еўрапейскай бяспекі.

"Пытанне аб архітэктуры еўрапейскай бяспекі і аб тым, што трэба стварыць новую, усёабдымную і справядлівую сістэму бяспекі ў Еўропе, узнімалася Расіяй не раз. Уся сістэма, якая дзейнічала пасля Ялцінскіх дамоўленасцяў, працуе вельмі дрэнна, а ва Украіне проста ўскрыўся гнайнік. Трэба лячыць увесь арганізм, пластырам не абыдзешся. Мы абмяняліся пазіцыямі, дзесьці знайшлі паразуменне, дзесьці не. Свету патрэбная новая справядлівая сістэма бяспекі не ў шкоду асобным краінам", - адзначыў памочнік прэзідэнта Расіі Уладзімір Мядзінскі.

Давыд Арахамія, член украінскай дэлегацыі, сказаў, што ўдзельніче ў перагаворным працэсе з 2022 года і назваў цяперашнюю сустрэчу адной з самых складаных. "Рускія прыйшлі з вельмі-вельмі строгімі ўказаннямі. І было вельмі цяжка змякчыць іх пазіцыю, дыскусію. Але мы здолелі пачаць дыялог і зараз працуем больш прадукцыйна. Самае галоўнае - гэта людзі. Мы прыкладаем усе намаганні для таго, каб спыніць вайну і выратаваць кожнага чалавека ва Украіне. І абмен такой вялікай колькасцю палонных - гэта вялікае дасягненне", - дадаў ён.

Джарэд Кушнер, прадстаўнік ЗША: "Абмеркаванні выдаліся даволі няпростымі, улічваючы, што мы не сустракаліся амаль восем месяцаў. Зразумела, на парадку дня стаяь вельмі сур'ёзныя пытанні, але дыялог быў вельмі грунтоўным. Мы закранулі ўсе актуальныя тэмы і змаглі абмяняцца меркаваннямі. Па шэрагу напрамкаў азначыліся магчымасці для пошуку кампрамісаў, па некаторых патрабуецца дадатковае абмеркаванне. Тым не менш лічу, што гэта быў добры першы крок. Адзін з пазітыўных момантаў - мы дамовіліся аб правядзенні маштабнага гуманітарнага абмену зняволенымі".

12 лістапада для выпрацоўкі далейшых крокаў спецпасланнікі ЗША Джарэд Кушнер і Сціў Уіткаф наведаюць Маскву, дзе правядуць перамовы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Затым амерыканская дэлегацыя паляціць у Дублін для сустрэчы з Зяленскім.