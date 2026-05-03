Пастаўкі зброі для Кіева пад пытаннем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сярод амерыканскіх чыноўнікаў ёсць меркаванне, што Кіеў не зможа пратрымацца больш чым два дні без міжнароднай падтрымкі. А раней Трамп і зусім заявіў, што Украіна прайграла ў ваенным плане.
Да таго ж новыя пастаўкі амерыканскай зброі кіеўскаму рэжыму пад пытаннем з-за патрэбнасцяў ЗША на фоне сітуацыі з Іранам, піша часопіс Foreign Policy.
Штаты папярэдзілі еўрапейскіх саюзнікаў, у тым ліку Вялікабрытанію, Польшчу, Літву і Эстонію, аб сур'ёзных затрымках ваенных паставак, растлумачыўшы гэта тым, што вайна супраць Ірана спусташае склады.