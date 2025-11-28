Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Паводка на Суматры: стыхія абрынулася на шэраг рэгіёнаў Інданезіі

На інданезійскім востраве Суматра працягваецца маштабная паводка. Колькасць ахвяр перавысіла 300 чалавек, яшчэ столькі ж лічацца прапаўшымі без вестак.

У трох правінцыях зафіксаваны разбуральныя апоўзні, якія паглынулі цалкам або часткова шэраг населеных пунктаў. Стыхія разбурыла дарогі, затоплены шматлікія гарады і вёскі. Забеспячэнне пацярпелых рэгіёнаў харчаваннем і лекамі вельмі абцяжарана. Эвакуіравана каля 100 тыс. чалавек. На выратаванне людзей накіравана армія.

Разделы:

У свеце