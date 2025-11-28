3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Паводка на Суматры: стыхія абрынулася на шэраг рэгіёнаў Інданезіі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На інданезійскім востраве Суматра працягваецца маштабная паводка. Колькасць ахвяр перавысіла 300 чалавек, яшчэ столькі ж лічацца прапаўшымі без вестак.
У трох правінцыях зафіксаваны разбуральныя апоўзні, якія паглынулі цалкам або часткова шэраг населеных пунктаў. Стыхія разбурыла дарогі, затоплены шматлікія гарады і вёскі. Забеспячэнне пацярпелых рэгіёнаў харчаваннем і лекамі вельмі абцяжарана. Эвакуіравана каля 100 тыс. чалавек. На выратаванне людзей накіравана армія.