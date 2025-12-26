3.71 BYN
Перад вылетам у ЗША Зяленскі правёў серыю тэлефонных размоў з еўрапейскімі лідарамі
Аўтар:Мікіта Махоткін
Мір, якога чакае без перабольшання ўвесь свет. 28 снежня будзе распачата чарговая спроба наблізіць падпісанне дамоўленасцей паміж Расіяй і Украінай. Сусветныя СМІ разыходзяцца ў сваіх чаканнях і прагнозах.
Расійскаму лідару далажылі аб вызваленні горада Гуляйполе і Дзімітрава. Таму пазіцыя ў Кіева перад гэтымі перамовамі ў ЗША вельмі хісткая (падрабязнасці ў відэа).